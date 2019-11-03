Киев, , 09:19 — REGNUM В вязи с похолоданием и увеличением потребления газа, начат отбор газа из подземных газовых хранилищ. Об этом 2 ноября на своей странице в социальной сети Facebook написал генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Объем газа, который Украина берет из ПХГ составляет 20 млн в сутки. Макогон отметил, что хоть и газа достаточно на Украине для того, чтоб пройти зиму, но все равно генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» призвал граждан Украины экономно расходовать тепло.

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось, что «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома».

»Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»