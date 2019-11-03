Москва, , 07:38 — REGNUM Антироссийские санкции нужно отменить так как у Норвегии с Россией добрососедские отношения. Об этом заявила глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик в своей статьей, опубликованной в журнале iFinnmark.

«Нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями», — написала в статье Вассвик.

По её мнению, экономические санкции наносят вред бизнесу Норвегии, кроме того, они только укрепляют экономику России.

Напомним, в конце октября посол Австрии в РФ Фридрих Бауэр отметил, что для снятие антироссийских санкций необходимы усилия группы европейских стран.

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