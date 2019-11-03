Москва, 3 ноября 2019, 07:38 — REGNUM Антироссийские санкции нужно отменить так как у Норвегии с Россией добрососедские отношения. Об этом заявила глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик в своей статьей, опубликованной в журнале iFinnmark.
По её мнению, экономические санкции наносят вред бизнесу Норвегии, кроме того, они только укрепляют экономику России.
Напомним, в конце октября посол Австрии в РФ Фридрих Бауэр отметил, что для снятие антироссийских санкций необходимы усилия группы европейских стран.
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