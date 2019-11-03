Вашингтон, , 05:33 — REGNUM После отчета о прибыли компании Tesla в третьем квартале 2019 года состояние главы компании Илона Маска увеличилось на $2 млрд. Об этом сообщил Forbes.

Издание сообщает, что состояние Маска выросло до 22,9 млрд долларов. Выручка Tesla за три квартала 2019 года составила 6,3 млрд долларов.

Напомним, согласно опубликованной отчётности, в 1 квартале 2019 года чистый убыток Tesla Inc. составил $702 млн. Тогда Илон Маск заявил о том, что верит в выход компании на прибыльность в третьем квартале.

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