Москва, , 05:28 — REGNUM Использование платежных карт «Мир» на территории Таиланда было бы удобно как российским туристам, так и сотрудничающим с Россией бизнесменам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью таиландскому изданию Bangkok Post.

По словам главы правительства, Таиланд — один из ведущих торговых партнеров России, сотрудничество с которым развивается по нескольким направлениям: энергетика, гражданская авиация, фармацевтика и исследование космоса.

«Есть хороший потенциал в развитии финансового и межбанковского сотрудничества, — отметил премьер. — В том числе — по использованию платёжных карт «Мир» на территории Таиланда».

Как сообщало ИА REGNUM, российский премьер-министр заявлял ранее о растущем товарообороте со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению Медведева, США пытаются изменить расстановку сил в Юго-Восточной Азии и снизить влияние АСЕАН в регионе.

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