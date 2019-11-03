Кито, , 12:22 — REGNUM В эквадорском парламенте партия «Гражданская революция» потребовала снять с рассмотрения проект Закона об экономическом росте по причине его «безответственности и опасности». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Мы считаем недопустимым, что планируется принятие импровизированных экономических мер, влияние которых на бюджет не оценено, в чём признался сам заместитель министра финансов Фабиан Каррильо», — следует из официального сообщения партии.

Каррильо действительно признал, что влияние некоторых из реформ, предложенных правительством, на бюджет страны просто не было просчитано, поэтому при реализации данных реформ необходимо будет провести их количественную оценку.

В партии отметили, что они не хотят «нести ответственность за крах экономики, устроенный в результате возвращения к власти корпоративной банковской хунты».