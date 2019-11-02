Москва, , 21:47 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) Москвы более 60 крупных, средних и мелких предприятий ведут экономическую деятельность в сфере промышленности. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, их деятельность определяет и размер налоговых поступлений в бюджет округа. Так, в 2012 году было собрано 16 млрд рублей, в 2018 году — свыше 44 млрд рублей.

«К концу 2023 года она составит не менее 90 млрд рублей. К этому моменту налоговые поступления в бюджет Троицкого и Новомосковского округов должны вырасти более чем в пять раз по сравнению с 2012 годом», — заявил глава ведомства.

Он подчеркнул, что существенная часть от налоговых поступлений будет потрачена на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также на строительство жилых домов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ТиНАО Москвы в 2023 году будет планируется завершить строительство музейного фондохранилища в поселке Коммунарка, общей площадью 73 тыс. кв. метров.

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