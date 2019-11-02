Москва, , 18:00 — REGNUM В Москве в промышленной зоне «Южный порт» планируется построить новый жилой квартал с социальными объектами. Об это сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Южный порт © A.Savin, WikiCommons

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, на данном этапе инвестором осуществляются работы по разработке проекта планировки территории, на которой будет располагаться жилой квартал с гостиницами, мотоклубом, физкультурным комплексом, трамвайным депо, многоярусными гаражами и складами. Площадь застройки ограничена Южнопортовой улицей, 2-м Южнопортовым проездом и железной дорогой.

«Существующие производственные объекты будут реконструированы», — подчеркнул Лёвкин.

Напомним, ранее глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что к концу 2023 года будет завершено строительство станции «Южный порт» столичного метрополитена.

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