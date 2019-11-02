Ташкент, , 17:48 — REGNUM Правительство Узбекистана предоставила палатам Олий Мажлиса (парламента) республики отчет о ходе реализации государственной программы «Год активных инвестиций и социального развития», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно отчету в январе-сентябре 2019 года объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,7 процента. Рост в промышленных отраслях составил 7 процентов, в сфере услуг и сервиса — 12,7 процента, розничном товарообороте — 7 процентов, в сельском, лесном хозяйстве и рыбоводстве — 2,4 процента.

«В результате созданного благоприятного инвестиционного климата увеличился общий объем привлекаемых инвестиций — на 46 процентов, строительных работ — на 19,3 процента». Говорится в отчете.

В январе-сентябре 2019 года доходы государственного бюджета составили 79,2 трлн сумов (один доллар-9400 сумов), что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы — 86,5 трлн сумов. где самая высокая доля расходов в структуре госбюджета (53,2 процента) пришлась на социальную сферу.

В целом государственная программа состоит из 274 пунктов, исполнение 203 из которых должно быть завершено за девять месяцев 2019 года. За отчетный период полностью выполнены 168 пунктов госпрограммы, в процессе рассмотрения — проекты документов по 24 незавершенным пунктам и сроки по 11 задачам продлены в установленном порядке.