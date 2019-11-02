Москва, , 16:43 — REGNUM На юго-востоке Москвы за десять месяцев 2019 года построили около 1,2 млн квадратных метров недвижимости. Об это сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, почти половину от этой величины составляет жилье, строительство которого активно было развернуто в Некрасовке, Лефортово, Южнопортовом и Нижегородском районах столицы.

Лёвкин отметил, что фактором увеличения объема ввода жилья стало строительство метро и многоквартирных домов по программе реновации. Кроме этого, благодаря масштабному возведению недвижимости развивается и социальная инфраструктура, строятся детские сады, школы, спортивные комплексы.

«Так, в августе в 7 квартале района Некрасовка за счет городского бюджета построили и ввели детский сад на 150 мест площадью 2,4 тыс. кв. метров. Там же, но на 2-й Вольской улице возвели подстанцию скорой медицинской помощи на 20 машин», — подчеркнул руководитель Департамента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в районе Лефортово на юго-востоке Москвы планируется возвести снегоплавильный пункт, площадь которого составит порядка 400 квадратных метров.

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