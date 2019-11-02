Москва, , 15:06 — REGNUM Специалисты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий в России с самыми высокими заработными платами.

Зарплата Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

На первом месте этого рейтинга оказалась вакансия специалиста Senior IOSdeveloper / Ведущего IOS-разработчика. За эту работу предлагает 300 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

На втором месте — разработчик интеграционных решений. За эту работу платят 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

Тройку лидеров замыкает вакансия директора по персоналу в IT. Тут предлагают 200 тыс. рублей на руки.

Все эти три вакансии нужны в Москве.

В Санкт-Петербурге есть вакансия Senior GoDevelope с зарплатой от 180 до 220 тыс. рублей. На втором месте в Петербурге вакансия внутреннего аудитора с зарплатой от 170 до 200 тыс. рублей. На третьем месте — часовых дел мастер — от 150 тыс. рублей.

В регионах наиболее привлекательное предложение — это место программиста 1С с зарплатой от 150 тыс. рублей на руки в Екатеринбурге.

Также с зарплатой в 150 тыс. рублей есть вакансия руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске.

В целом, специалисты сервиса HeadHunter отмечают, что в ноябре 2019 года на одну вакансию приходится в среднем пять активных резюме. Средняя предлагаемая зарплата — 45 288 рублей.