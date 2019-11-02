Ташкент, , 15:06 — REGNUM Перспективы увеличения объемов поставки сельскохозяйственной и животноводческой продукции из Киргизии в Иран обсудили киргизский премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и иранский заместитель президента Эсхаком Джахангири, сообщает 2 ноября издание 24.kg.

Встреча состоялась 2 ноября в Ташкенте в рамках 18-го заседания Совета глав правительств стран — участниц Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

В рамках двусторонних переговоров премьер-министр Киргизии и вице-президент Ирана обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой, транспортно-логистической и туристической сферах.

Джахангири попросил киргизскую сторону рассмотреть вопрос упрощения визового режима между двумя странами. Он также выразил надежду на активизацию торгово-экономических отношений.

Напомним, 27 октября вступило в силу временное соглашение об образовании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Читайте также: Принята программа экономического сотрудничества стран ШОС до 2035 года