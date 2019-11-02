Ташкент, , 14:27 — REGNUM По итогам октября 2019 года в Узбекистане выявлено хищение 4,2 млн куб. метров природного газа на сумму 3,9 млрд сумов ($413 тыс.), сообщает 2 ноября издание «Газета.uz» со ссылкой на «Узнефтегазинспекцию».

Отмечается, что наиболее серьезные нарушения выявлены в Ферганской и Джизаской областях республики. В частности, только два предприятия по производству извести незаконно потребили 1,8 млн куб. метров газа на сумму 1,6 млрд сумов ($170 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Узбекистане было выявлено хищение 7,7 млн куб. метров газа на сумму 8 млрд сумов ($848 тыс.). В октябре потери от хищений газа сократились на 51%.

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