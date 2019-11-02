Симферополь, , 14:16 — REGNUM Восемь миллионов автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента его открытия в мае 2018 года. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба проекта «Крымский мост».

По мосту за это время проехали 103 тысячи автобусов и 795 тысяч грузовиков. Наибольшая интенсивность движения наблюдалась в августе текущего года, когда за месяц в обе стороны проехал миллион автомобилей.

Самое большое количество автотранспорта за сутки было зафиксировано в августе и составило 35 989 транспортных средств за 24 часа. Чаще всего мостом пользуются жители Краснодарского края и полуострова Крым.

В настоящее время эксплуатация автодороги на Крымском мосту осуществляется в штатном режиме. За функционирование трассы отвечают 140 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. На постоянной основе идёт мониторинг технического состояния опор и пролётных строений. Пропускная способность моста рассчитана на 40 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первые пассажирские поезда придут по Крымскому мосту в Севастополь и Симферополь ещё до конца 2019 года.

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