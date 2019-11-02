Ташкент, , 13:29 — REGNUM На развитие и поддержку науки в Узбекистане в 2020 году планируется выделить 1,029 трлн сумов ($108 млн), что на 38,7% больше, чем в 2019 году. Об этом 2 ноября сообщает издание Kun. uz со ссылкой на проект бюджета для граждан на 2020 год.

Академии наук Узбекистана планируется направить 229,1 млрд сумов ($24,1 млн). Кроме того, на развитие научно-исследовательских институтов направят 37,8 млрд сумов ($3,9 млн).

Согласно проекту бюджета, расходы на развитие культуры планируется увеличить на 25,2%, до 1,37 трлн сумов ($145 млн). На развитие спорта планируется выделить 921,3 млрд сумов ($97,6 млн), что на 8,7% больше, чем годом ранее.

Напомним, в октябре 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О науке и научной деятельности». Одним из основным направлений научной деятельности в республике должна стать конкурентоспособная и эффективная национальная экономика.

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