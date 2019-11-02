Ярославль, , 13:01 — REGNUM Компания, которой принадлежит асфальтобетонная установка в Ярославле, представила в редакцию ИА REGNUM документы, подтверждающие законность ее размещения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители поселка «Парково» направили обращение губернатору области с жалобой «на невыносимые условия жизни» в связи с началом работы завода. В самой компании считают, что не нарушают нормы природоохранного законодательства.

«Земельный участок, на котором размещена установка, относится к землям промышленности. Это целевое назначение данного земельного участка. На нем могло быть размещено любое промышленное предприятие, — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Профиль-плюс» Илья Горохов. — Согласно СанПиНам, санитарно-защитная зона для стационарных асфальтовых заводов составляет 500 метров. Расстояние до жилья от данной асфальтобетонной установки — 600 метров. Установка — мобильная, и законом для нее не предусмотрено никакой санитарно-защитной зоны, но при этом даже нормы для стационарных заводов нами соблюдены».

Из представленных документов видно, что перед началом работы установки были произведены все необходимые замеры. Было заключено соглашение с компанией на экологическое сопровождение. Сертифицированная лаборатория провела замеры на источниках выброса и предоставила оценку эффективности газоочистного оборудования.

«Эффективность составила 99,4%. На основании этих замеров мы провели инвентаризацию выбросов и поставили предприятие на учет. Также мы сделали замеры на границе жилой зоны около поселка «Парково». Никаких превышений не обнаружено», — говорит директор организации, осуществляющей экологическое сопровождение.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 69.2 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется на основании заявки о постановке на государственный учет, которая подается юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями не позднее, чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов» — добавляет юрист предприятия. — В данном случае постановка на учет нашей асфальтобетонной установки произошла еще и с опережением предусмотренного законом срока».

Контролирующие органы, которые проводили проверки по обращениям граждан и в рамках постановки на учет, нарушений не выявили. Также лаборатория Роспотребнадзора провела свои независимые замеры, результаты которых были представлены в редакцию. Проверка не выявила превышения нормативных значений.

«Работающая асфальтобетонная установка немецкого производства, в составе которой имеется фильтрационная станция. 230 отдельных фильтров завязаны в систему очистки. И более того, перед началом эксплуатации все фильтры на установке были заменены на новые» — рассказал Илья Горохов. — Наша компания всегда готова к конструктивному диалогу, но, к сожалению, был зафиксирован всего только один звонок нашему исполнительному директору, где в нецензурной форме было высказано недовольство работой нашего предприятия, а далее пошла информационная атака, которую иначе как слухами и сплетнями назвать не могу. Самое обидное, что в информационной войне, тот, кто говорит правду, он ограничен только правдой, а лжец может нести все, что угодно, это в частности касается слов о работе установки в ночное время и многих других слов, высказанных за последнее время в мой адрес и в адрес предприятия.»

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