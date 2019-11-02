Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Американская компания Apple направила в Торговое представительство США запрос об отмене повышенных таможенных тарифов на импорт из Китая 11 товаров. Об этом сообщает Reuters.

Apple просит отменить вступившие в силу в сентябре дополнительные пошлины в размере 15% для динамиков HomePod и компьютеров iMac, производимых на территории Китая. Также в запросе Apple указаны запчасти для ремонта и чехлы для смартфонов iPhone, наушники AirPods и другие продукты.

В заявке американской компании отмечается, что эти товары представляют собой потребительские электронные устройства, которые не имеют стратегического значения и не связаны с китайскими промышленными программами правительства, такими как «Сделано в Китае — 2025».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре торговое представительство США частично одобрило предыдущий запрос Apple об отмене повышенных пошлин на товары, поставляемые из Китая. Тогда торговый регулятор отменил повышенные тарифы для 10 из 15 товаров, указанных в заявке Apple.

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