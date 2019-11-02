Москва, 2 ноября 2019, 11:58 — REGNUM Росавиация разместила госзаказ на реконструкцию Новосибирского аэропорта Толмачёво. Это следует из данных сайта госзакупок.
Начальная цена реконструкции составляет 3,606 млрд рублей.
«Ждём подрядчика. Срок подачи заявок заканчивается 22 ноября», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) в Facebook.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, новосибирский аэропорт «Толмачево» — крупнейший российский зауральский транзитный авиаузел. В 2018 году воздушная гавань обслужила 5,9 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает свыше 95 направлений полетов.