Москва, , 10:31 — REGNUM Законопроект о поощрении капиталовложениях и защите инвестиций в сфере строительства правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Обеспечивается возможность предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными ими капитальными вложениями, в том числе затрат на создание, модернизацию или реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проектов.

Одновременно устанавливается возможность обременения созданных (модернизированных, реконструированных) объектов, в частности, закрепляется обязанность получателя субсидии безвозмездно передать соответствующие объекты в государственную (муниципальную) собственность.

Кроме того, расширяется перечень видов объектов инфраструктуры, затраты на создание (модернизацию, реконструкцию) которых могут субсидироваться юридическим лицам — коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100% акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации или региону, за счет видов, указанных в федеральном законе «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации».

В соответствии с проектом федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» возмещение затрат предусматривается в пределах поступивших от реализации инвестиционных проектов налоговых и иных обязательных платежей.

Также законопроектом вводятся основания для учета результатов финансово-инвестиционного аудита при подготовке проектов законов о бюджете, внесении изменений в законы о бюджете и внесении изменений в сводную бюджетную роспись соответствующего бюджета. Предполагается, что таким аудитом могут заниматься органы госвласти, а также АО «УК РФПИ» и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».