Анкара, , 09:59 — REGNUM Власти Турции рассчитывают на привлечение большего объема инвестиция из Катара, об этом 1 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Особенно Анкару интересует привлечение средств в сферу туризма, здравоохранения, развития промышленности. Объем товарооборота между странами в 2018 году достиг $2 млрд 300 млн.

«Учитывая глубокие братские связи между нашими странами, очевидно, что эти цифры далеки от возможных», — подчеркнул вице-президент Турции Фуат Октай, выступая на экономическом форуме в Анкаре.

Напомним, в 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболуы. Близкие отношения между Анкарой и Дохой позволили Турции предложить Катару участие в организации мероприятия: обеспечение безопасности, в том числе и в кибер сфере.

Читайте ранее в этом сюжете: На строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре погибло 1400 рабочих из Непала