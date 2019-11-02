Ташкент, , 08:35 — REGNUM Государственный долг Узбекистана перед Китаем в начале 2020 года превысит $3 млрд, что на 53% больше, чем в начале 2019 года, Об этом 2 ноября сообщает издание Kun. uz со ссылкой на проект бюджета республики для граждан на 2020 год.

Отмечается, что государственный долг Узбекистана в начале 2020 года составит $21,3 млрд или 36% от ВВП, в том числе $15,3 млрд — внешний долг (25,4% от ВВП).

Планируется, что 1 января 2020 года долг Узбекистана перед Японией составит $1,83 млрд, перед Германией — $302 млн, Южной Кореей — $568 млн, Францией — $573 млн, Россией — $120 млн.

Напомним, по данным министерства финансов Узбекистана, в 2020 году ВВП республики вырастет на 5,5%, в 2021 году — на 5,8%, в 2022 году — на 6,2%. В 2020 году в Узбекистане планируют ввести предел государственного долга.

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