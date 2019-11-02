Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Специальный комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS, подчиняется Минфину) начал проверку в отношении китайской компании ByteDance Technology, которая приобрела американский сервис Musical.ly. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

ByteDance Technology владеет набирающей популярность социальной сетью TikTok. Два года назад ByteDance приобрела за $1 млрд американский сервис Musical. ly и объединила его с TikTok.

При этом при покупке китайская компания не обращалась за разрешением к CFIUS. Это дает комитету право проверить данную сделку на предмет рисков, которые она может представлять для национальной безопасности США.

По данным агентства. владельцы TikTok ведут переговоры с CFIUS о мерах, которые бы позволили избежать отчуждения приобретенных ByteDance активов Musical.ly.