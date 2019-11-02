Киев, , 07:10 — REGNUM Решение Верховной рады о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» станет «серьёзным аргументом» в переговорах с Россией по транзиту газа, считает глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Теперь у нас есть основания убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита украинской ГТС, которая становится частью общеевропейской энергосистемы», — написал Коболев на своей странице в Facebook.

По его мнению, принятый 31 октября закон позволит до конца года создать независимого оператора ГТС и «получить серьезный аргумент в трехсторонних переговорах с Газпромом».

Он, однако, высказал сожаление, что депутаты Рады не сохранили в законе возможности «привлекать к управлению ГТС западных партнеров», из-за чего к этому вопросу «придется возвращаться позже».

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный банк Украины подсчитал убытки от возможного сокращения транзита российского газа через Украину с 90 млрд до 50 млрд кубометров.

Вместе с тем, Россия неоднократно заявляла о готовности сохранить часть транзита через Украину и после окончания действующего контракта в конце 2019 года, для чего требуется выполнение ряда условий и, прежде всего, обнуление претензий «Нафтогаза» к «Газпрому».

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