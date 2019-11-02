Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Министерство финансов США продлило отсрочку введения санкций в отношении российской компании «Группа ГАЗ» до 31 марта 2020 года. Об этом 1 ноября сообщил офис по контролю за иностранными активами ведомства.

Как уточняется, дополнительный срок отводится для завершения сделок с группой «Группой ГАЗ» и выхода американских инвесторов из ценных бумаг компании.

Отметим, что США уже продлевали сроки введения ограничительных мер в отношении «Группы ГАЗ», в последний раз санкции были отсрочены до 8 ноября 2019 года.

«Группа ГАЗ» входит в промышленный холдинг «Базовый элемент» (En+) российского бизнесмена Олега Дерипаски, который весной 2018 года был внесён в чёрный список США. Санкции были введены также в отношении подконтрольных Дерипаске компаний «Русал» и «Евросибэнерго». Ограничения были сняты после того, как бизнесмен сократил свою долю в компаниях до 45%.