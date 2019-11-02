Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Законность приобретения китайской компанией ByteDance Technology, которая владеет социальной сетью TikTok, американского сервиса Musical. ly будет проверена комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS). Об этом 1 ноября сообщило агентство Reuters.

Американская компания Musical. ly была за $1 млрд куплена китайской компанией два года назад для последующего объединения с сервисом TikTok. Поскольку обращения по поводу этой сделку в CFIUS не поступало, он вправе сейчас исследовать риски, которые последствия сделки могут представлять для национальной безопасности США.

TikTok в последнее время набирает всё большую популярность среди американских подростков, что не может не беспокоить власти США на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином из-за торгового противостояния и технологического соперничества. Отмечается, что в 2019 году об активном использовании сервиса TikTok заявили около 60% из 26,5 миллионов пользователей от 16 до 24 лет в США.

Как сообщает Reuters, на прошлой неделе лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер и сенатор Том Коттон попросили провести проверку последствий деятельности TikTok для национальной безопасности, обратившись с письмом к исполняющему обязанности директора национальной разведки США Джозефу Магуайру. Обеспокоенность сенаторов вызывает сбор пользовательских данных на платформе обмена видео и возможная цензура контента. По их мнению, TikTok может быть частью кампании иностранного влияния на США.

Компания утверждает, что данные об американских пользователях хранятся на серверах в США. Тем не менее у сенаторов вызывает беспокойство тот факт, что деятельность владельца TikTok, компании ByteDance Technology, регулируется китайским законодательством.

По информации Reuters, в настоящее время ByteDance Technology ведет переговоры с CFIUS о возможных шагах, которые она может предпринять для избежания отчуждения приобретенных её активов Musical.ly.

TikTok — социальная платформа, позволяющая пользователям создавать и распространять короткие видеоролики со специальными эффектами.

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