Скопье, , 08:56 — REGNUM 1 ноября правительство Северной Македонии приостановило действие прогрессивного походного налога до 1 января 2023 года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр финансов Македонии Нина Ангеловска заявила, что введение прогрессивного налогообложения не оправдало себя, поскольку его механизм его реализации ещё не адаптирован под существующие в стране условия:

«Поступала поразительная реакция от граждан, которые заявляли, что они остались без консультаций, компании жаловались на непредсказуемость. Высказывались предположения, что с помощью переноса компаний за рубеж можно будет уйти от налога, ведь сегодня мы уже знаем, что такое мобильный капитал. Лично я чувствовала, что условия (для введения прогрессивного налога, прим. переводчика) не были созданы, потому что мы должны уделять внимание условиям нашего времени».

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