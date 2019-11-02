Тирасполь, , 01:50 — REGNUM Проблемы приднестровских предприятий, которым закрывают счет в молдавских банках, является ключевой темой переговоров Приднестровья с Молдавией, в том числе недавней встречи президентов двух стран. Об этом заявил на встрече с жителями Рыбницкого района президент ПМР Вадим Красносельский, передает ИА REGNUM.

«Позиция молдавской стороны оказалась очень сырой. По её данным, в Молдове зарегистрировано более 420 наших предприятий, которые имеют счета в молдавских банках. По нашим сведениям, таких предприятий 25. Мы готовы предоставить их список», — сказал Красносельский.

«Почему такая разница? — продолжил президент. — По сути, предприятие не может быть зарегистрировано от нас в Молдове без того, чтобы мы об этом не знали. Получается, что какие-то предприятия, работающие в Молдове, называют себя приднестровскими, уходят от налогов по серой схеме. Но к нам они не имеют никакого отношения: просто ловят рыбу в мутной воде, пользуясь нашими непростыми отношениями».

Красносельский отметил, что банковский вопрос остаётся одним из самых дискуссионных в переговорной повестке. Его обсуждение продолжается не только с молдавской стороной, но и с другими участниками переговорного формата «5+2».