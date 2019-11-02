Москва, , 01:35 — REGNUM Предположительно убитый главарь террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был порождением США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сам факт уничтожения террористов, «если оно действительно состоялось», представляет собой позитивный шаг.

«При этом мы очень хорошо знаем, что аль-Багдади является — являлся, если он уже мёртв — порождением Соединенных Штатов», — отметил Лавров.

Глава МИД России напомнил, что появление «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало следствием «незаконного вторжения США в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю».

«Поэтому американцы в известной степени ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле», — отметил Лавров.

Как передавало ИА REGNUM, Соединённые Штаты 27 октября объявили о ликвидации аль-Багдади на территории сирийской провинции Идлиб. Вместе с тем российские военные до их пор не смогли подтвердить данную информацию. 31 октября террористы подтвердили ликвидацию своего главаря.