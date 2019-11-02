Вашингтон, , 00:54 — REGNUM Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн. Об этом говорится в опубликованном 1 ноября отчёте министерства финансов США.

Долг Соединённых Штатов уже превышает объём ВВП страны. По прогнозам Межднародного валютного фонда, к 2023 году он достигнет 117% ВВП.

Правительство США уже несколько раз повышало допустимый законодательством потолок госдолга со времён экономического кризиса 2007−2008 годов.

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