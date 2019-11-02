Рига, , 00:21 — REGNUM С 3-го ноября вступает в силу генеральное соглашение, подписанное между государством и предприятиями строительной отрасли и предусматривающее увеличение минимальной зарплаты на всех строительных предприятиях — пишет портал LSM.

В 2018 году Служба Государственных Доходов (СГД) пришла к выводу, что в строительной отрасли процветает теневая экономика. После года давления, расчетов и согласований сегодня руководитель Латвийского партнерства строительных подрядчиков Байба Блёдниеце сообщила в, что, что минимальная зарплата в отрасли составит 780 евро для работников, у которых нет квалификации. Предусмотрена также 5-процентная надбавка.

С 3 ноября генеральное соглашение получает силу закона и становится обязательным для выполнения на всех предприятиях отрасли. Сегодня минимальная зарплата в стране и строительстве, в чкастности, составляет 430 евро. Таким образом, впервые отдельная отрасль устанавливает собственный размер минимальной оплаты труда. До 3 мая 2020 года предусмотрен переходный период, на время которого размер оплаты составит 650 евро.