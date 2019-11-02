Рига, , 00:19 — REGNUM Омбудсмен Юрис Янсонс ссчитает, что социальная политика парламента Латвии антикоституционна — пишет press.lv.

«Сейчас в Конституции черным по белому написано: «Латвия — социально ответственное и правовое государство». А это, согласно всем международным документам, значит, что государство должно делать все, и даже невозможное, чтобы соответствовать социальной реальности.

Если мы каждый раз откладываем принципы социально ответственного государства, то как мы можем называться им? У нас самый большой бюджет, 10 миллиардов евро (речь о бюджете 2020 года, самом большом в истории второй независимоти Латвии). Куда они идут?

Политикам надо понять, что наша Конституция — это не какая-то сказка для будущего или солнечный город. Это самый главный документ нашего государства, который говорит, как нам надо жить. Если политики не могут жить по Конституции, то нам такие политики не нужны. И никакие 10−20 евро прибавки к тому нищенскому пособию, которое сейчас есть, ничего не меняет. Многим кажется, что все социальные пособия, и в том числе гарантированный минимум получают лишь бездельники, но по статистике прошлого года гарантированный уровень доходов получали 20 888 человек. Причем 4316 из них — это дети до 18 лет. Как они могут выжить на 53 евро в день?

Согласно подсчетам Европейской комиссии, месячный бюджет семьи на продукты питания должен составлять 153 евро на человека или 574 евро на семью с 2 детьми. Далеко не все семьи Латвии могут тратить столько на продукты

Закон о финансировании здравоохранения говорит, что к 2020 году финансирование должно получать не менее 4 процентов от ВВП. Но сейчас мы наскребли кое-как 3,4 процента. Что это значит? Это значит, что наш парламент действует антиконституционно. В демократических странах при такой ситуации парламент просто надо распускать.

Бюро омбудсмена уже обратилось в Конституционный суд, указав на слишком низкий размер социальных пособий и пенсий. Сейчас минимальное пособие составляет 64 евро в месяц, если человек инвалид — то 163 евро в месяц.