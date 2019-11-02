Рига, , 00:11 — REGNUM Каждый год удельный вес домохозяйств использующих интернет в Латвии растёт. В 2019 году эта цифра составила 85,4% свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), пишет портал LSM

По сравнению с прошлым годом процент пользователей интернета вырос на 4,5%. Лидирует Рижский район — 87,2%, хуже всего дела обстоят в Латгалии — 76%. Широкополосный (скоростной) интернет в городах используют 85,9% домохозяйств, на селе — 77,9%.

В возрастной группе от 16 до 24 лет доля пользователей сети составляет 99,8%, с 25 до 54 лет — 94,1%, люди в возрасте с 55 до 74 лет пользуются интернетом реже — 61,1%

Самое популярное устройство через которое заходя в сеть — мобильный телефон — 75,5%, на втором месте компьютер — 14,4%, замыкает тройку планшет — 9,1%

36,5% от общего числа пользователей использует облачные сервисы для хранения информации. 53,8% регулярно совершают покупки. В опросе приняло участие 5219 человек в возрасте от 16 до 74 лет.