Киев, , 23:43 — REGNUM В ряде городов Украины отопительный сезон может начаться позже обычного, сообщил 1 ноября украинский премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

По утверждению Гончарука, это обусловлено долгами украинских регионов перед компанией «Нафтогаз».

"Сейчас три области ещё имеют долги перед «Нафтогазом». Из-за этого в некоторых украинских городах отопительный сезон может начаться с задержкой», — написал премьер-министр Украины.

Он сообщил, что главам Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей поручено обеспечить начало отопительного сезона и заявил о некой «жёсткой реакции правительства» на «задержку старта отопления в городах» и «саботаж».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук заявил, что проблемы с отоплением на Украине могут возникнуть из-за задержки подписания контракта на транзит газа в страны Евросоюза.

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