Нью-Йорк, США, , 23:21 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит завершили первые торги ноября с ростом примерно на 1%, индекс S&P закрылся с новым рекордом, 1 ноября передает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones вырос на 299,98 пункта (1,11%), до 27 346,21 пункта, индекс S&P 500 вырос на 29,33 пункта (0,97%), до 3066,89 пункта, индекс Nasdaq вырос на 94,04 пункта (1,13%), до 8386,40 пункта.

К росту привели позитивные отчеты о рынке труда в США, а также оптимистичные заявления представителей Белого дома о ходе торговых переговоров с Китаем.

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