Москва, , 22:24 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в правительстве страны должен быть создан единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям. Об этом российский лидер заявил сегодня, 1 ноября, в ходе видеоконференции с представителями движения WorldSkills.

Телемост с участниками движения WorldSkills Kremlin.ru

В ходе разговора Путин отметил, что и Россия, и мир в целом столкнулись с дефицитом высококвалифицированных работников.

«Это касается целого ряда стран, в том числе и развитых экономик Западной Европы, наших соседей и основных партнеров», — подчеркнул президент России.

И хотя в России эти цифры ниже, чем в Великобритании или Германии, все равно они слишком высокие.

Если текущие тенденции сохранятся, то к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров в России составит около 3 млн человек. Это грозит многомиллиардными потерями для экономики.