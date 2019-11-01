Москва, , 22:24 — REGNUM Правительство Российской Федерации должно заняться вопросом подготовки кадров по рабочим специальностям, заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills Kremlin.ru

Об этом 1 ноября сообщил официальный сайт Кремля.

Такое заявление российский президент сделал в ходе видеоконференции с представителями движения WorldSkills.

Глава Российского государства отметил, что проблемы подготовки квалифицированных рабочих характерны сейчас почти для всего мира.

«Это касается целого ряда стран, в том числе и развитых экономик Западной Европы, наших соседей и основных партнеров», — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что для России эта проблема имеет острый характер.

Российский президент заявил, что если своевременно не принять меры для решения этой задачи, то через 10 лет в России будет не хватать порядка трёх млн квалифицированных рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с участниками VI Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019, в рамках которого соревнуются работники высокотехнологичных отраслей промышленности.

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