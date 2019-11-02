Тирана, , 09:39 — REGNUM По данным министерства сельского хозяйства и развития деревень Албании 37,4% занятых в стране работают в сельском хозяйстве.

Жан-Франсуа Милле. Собирательницы колосьев. 1857

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, налоговые льготы и прямая финансовая поддержка из государственного бюджета и в виде грантов от различных международных организаций способствовали возрождению интереса к сельскому хозяйству у предпринимателей, которые вновь начали инвестировать и работать в сельском хозяйстве Албании.

Предпринимаемые правительством меры по поддержке сельского хозяйства привели также к тому, что трудовые иммигранты стали принимать решение вернуться на родину для того, чтобы начать обрабатывать собственную землю. Многие из них используют при построении собственного аграрного бизнеса опыт, полученный за рубежом, что ведет к повышению конкурентоспособности продукции албанского сельского хозяйства на мировом рынке.

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