Душанбе, , 21:57 — REGNUM Законопроект о госбюджете на 2020 год был рассмотрен и утверждён 31 октября депутатами на очередном заседании правительства страны. На заседании рассматривались прогнозные показатели на 2021−2022 гг., а также подводились итоги развития экономики страны за период январь-сентябрь 2019 года.

Глава государства Эмомали Рахмон отметил, что доходы Таджикистана на 2020 год могут составлять — 26,1 млрд сомони (2,6 млрд долл.), при том, что расходная часть бюджета может составлять 26,4 млрд сомони (2,7 млрд долл.)., то есть дефицит госбюджета составит 0,4% ВВП страны или 349,5 млн сомони (36 млн долл.).

Основная часть расходов бюджета будет связана с развитием социальных сфер Таджикистана — 11,7 млрд сомони (1,2 млрд долл.) или 44,4% от общего объёма расходной части госбюджета.

Доходная часть государственного бюджета страны на 2021 год намечена в объёме 28,6 млрд сомони (2,9 млрд долл.), расходная — 29,1 млрд сомони (3 млрд долл.), в 2022 году эти суммы должны составить 31 млрд сомони (3,19 млрд долл.) и 31,5 млрд (3,2 млрд долл.) сомони соответственно.