Москва, , 21:47 — REGNUM Первые пассажирские поезда придут в Симферополь и Севастополь до конца 2019 года, сообщает 1 ноября пресс-служба Минтранса РФ.

Строительство железнодорожной части моста через Керченский пролив Most.life

По утверждению ведомства, это произойдёт сразу же после сдачи в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Уточняется, что маршруты и графики движения поездов уже разработаны, а поезда будут двигаться в единой системе железнодорожного сообщения страны.

Возить пассажиров с материковой части России и обратно будет частная российская компания «Гранд Сервис Экспресс».

Сообщение официально опубликовано по итогам рабочей поездки министра транспорта Евгения Дитриха в Крым, где он проверял готовность железнодорожных объектов к началу перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ уже выбрал компанию, которой будет доверено пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом.

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