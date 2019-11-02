Сеул, , 09:59 — REGNUM Крупнейшая корпорация Южной Кореи по переработке нефти SK Innovation объявила о резком падении чистой прибыли в третьем квартале. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

С июля по сентябрь SK Innovation получила 149 млн долларов чистой прибыли, что на 62% ниже прошлогоднего показателя. Кроме того, на 60,5% — до 295 млн долларов сократилась и операционная прибыль, а выручка упала на 17% — до 10,5 млрд долларов.

В компании назвали возможные причины негативной динамики: падение цен на нефть на 10 долларов в 3-м квартале, удорожание доллара по отношению к южнокорейской воне, а также противостояние США и Китая, что приводит к замедлению роста экономик обеих стран и, как следствие, сокращению спроса на нефть. Впрочем, менеджмент SK Innovation ожидает восстановления операционных показателей в четвёртом квартале на фоне улучшения конъюнктуры.