Сеул, , 09:48 — REGNUM Правительство столицы Республики Корея — Сеула — объявило об увеличении бюджета на 2020 год до рекордных 34 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Рост составит 10,6%; уже второй год подряд бюджет увеличивается более, чем на 10%: в 2019 году он вырос сразу на 12,3%. Финансирование дефицита бюджета будет обеспечено за счёт выпуска муниципальных облигаций на 2,6 млрд долларов с номинальной доходностью 1,8% годовых.

По словам мэра Пак Вон Суна, существенное увеличение необходимо из-за повышения расходов на социальное обеспечение — в частности, субсидирование ипотеки молодоженов, повышение качества ухода за детьми и увеличение рабочих мест. На эти цели в совокупности будет потрачено 5,8 млрд долларов. В Сеуле проживает 9,8 млн человек, или 20% населения страны, а в его агломерации — 22 млн, или 40% населения Южной Кореи.