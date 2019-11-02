Сеул, , 10:01 — REGNUM Чистая прибыль южнокорейской корпорации Samsung Electronics в третьем квартале сократилась на 52% из-за резкого спада продаж микросхем. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

С июля по сентябрь Samsung Electronics заработала 5,4 млрд долларов, что более, чем вполовину меньше аналогичного периода прошлого года. Операционная прибыль сократилась на 55,7% до 6,9 млрд долларов, однако продажи упали лишь на 5,3% до 52 млрд долларов. Подобная негативная динамика наблюдается уже на протяжении года. Впрочем, финансовые аналитики оказались готовы к такому сценарию: отчёт компании незначительно отличается от прогнозов.

Главной причиной неудовлетворительных результатов стало падение мирового спроса и цен на полупроводники и микросхемы, убеждены в компании. В то же время, значительно лучшие результаты были достигнуты на рынке смартфонов и телевизоров благодаря выходу новых продуктов, отметили в Samsung Electronics.