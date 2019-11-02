Сеул, , 09:51 — REGNUM Одна из крупнейших в Южной Корее судостроительных корпораций Hanjin Heavy получила контракт на строительство четырёх военных кораблей за 211 млн долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

Речь идёт о патрульных катерах, которые используются для охраны морских границ. Ожидается, что они поступят на вооружение до конца 2022 года. Это уже не первый военный контракт для Hanjin Heavy: в настоящий момент ведётся постройка 16 судов общей стоимостью 900 млн долларов. Компания выступает подрядчиком по перевооружению и модернизации флота: в частности, новые суда проекта «Золотой орёл» заменят устаревшие корабли класса «Морской орел» водоизмещением 170 тонн.

Северокорейские рыболовецкие суда нередко нарушают морскую границу Южной Кореи и наносят значительный экономический ущерб, ведя незаконный промысел ресурсов. Ожидается, что новые корабли будут эффективнее бороться с нарушителями, заявили в оборонном ведомстве.