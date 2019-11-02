Сеул, , 09:45 — REGNUM Экспорт гуманитарных товаров из Южной Кореи в Иран, таких как продукты и медикаменты, был фактически прекращён из-за санкций США. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

Причиной негативной тенденции стали финансовые сложности: оплата поставок оказалась невозможной, после того как США потребовали от Южной Кореи раскрыть информацию о торговле с Ираном. В сентябре Вашингтон ввёл санкции против Центробанка Ирана, что привело к резкому падению товарооборота с третьими странами.

Ранее оплата экспорта из Южной Кореи в Иран осуществлялась в южнокорейских вонах, так как долларовые транзакции запрещены санкциями США. В июне делегация из Южной Кореи проводила переговоры с американскими властями о возможном смягчений санкций в отношении Ирана, так как из-за них бизнес несет убытки, однако Вашингтон не пошёл на уступки.