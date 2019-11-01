Киргизская Республика, , 19:58 — REGNUM В Киргизии насчитывается 403 строящихся социальных объекта, на завершение которых требуется более 16 млрд сомов (14,6 млрд рублей). Об этом сегодня, 1 ноября, на заседании парламента заявил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По словам парламентария, на эти цели ежегодно из бюджета выделяется только 25% от необходимой суммы, что негативно сказывается на сроках их сдачи в эксплуатацию.

«У нас к вам только одно требование — не начинать строительство новых социальных объектов, за исключением некоторых форс-мажорных случаев, пока эти 403 объекта не будут завершены», — подчеркнул он.

В свою очередь директор госархитектуры Бактыбек Абдиев сообщил о том, что из этих 403 соцобъектов готовность 47 объектов составляет 70% — 99%, 54 объектов — 41% — 70%, 71 объекта — 11% — 40% и 59 объектов — 10%.