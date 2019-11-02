Аддис-Абеба, , 10:06 — REGNUM Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) объявило о создании первого инновационного научного центра в Эфиопии стоимостью 10 миллионов долларов США в 2020 году с целью ускорения развития обрабатывающей промышленности страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Директор отделения KOICA в Эфиопии Донг Хо Ким сообщил, что «научный центр будет использовать все новейшие технологии, которые могут быть полезны для малого и среднего бизнеса в сельских районах страны». Инновационный центр, который будет создан при министерстве инноваций и технологий Эфиопии, предоставит министерству свои программы по наращиванию потенциала, благодаря чему инновационные технологии смогут достигнуть любого уголка страны.

Директор сообщил, что молодежь, которая будет пользоваться услугами научного центра, сможет начать бизнес с использованием инновационных технологий. Региональный директор также отметил, что через данный центр Эфиопия получит выгоду от реализации ранее невостребованных инновационных идей своей молодежи.

Кроме того, Донг заявил, что KOICA также продолжит вносить свой вклад в создание рабочих мест в стране и повышение доходов, особенно в сельских районах, поскольку в них проживает около 80% населения. Подчеркнув важность сельского хозяйства в жизни людей и экономике страны, он добавил, что «агентство собирается сосредоточиться на переработке сельскохозяйственной продукции в дополнение к повышению производительности труда».