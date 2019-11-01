Бишкек, , 19:52 — REGNUM В Киргизии средняя розничная стоимость угля импортного и местного производства по состоянию на конец октября 2019 года составила 4497 сомов (4108 рублей) за тонну. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета республики сегодня, 1 ноября.

Самые высокие цены зафиксированы в городах Баткен — 8246 сомов (7533 рубля), Кара-Суу — 8124 сома (7422 рубля), Ноокат — 7114 сомов (6499 рублей) и Исфана — 6280 сомов (5737 рублей).

Несколько ниже оказались цены в городах Ош — 5729 сомов (5234 рубля), Каракол — 5557 сомов (5077 рублей), Токтогул — 5135 сомов (4691 рубль) и Талас — 5000 сомов (4568 рублей).

Затем следуют города Кербен — 4699 сомов (4293 рубля), Узген — 4672 сома (4268 рублей), Джалал-Абад — 4380 сомов (4001 рубль), село Покровка — 4200 сомов (3837 рублей) и город Токмак — 4020 сомов (4672 рубля).

Замыкают список столица Киргизии — 3979 сомов (3635 рублей), а также города Кара-Балта — 3900 сомов (3563 рубля), Балыкчи — 3695 сомов (3375 рублей) и Нарын — 3550 сомов (3243 рубля).

Самая низкая средняя стоимость твердого топлива выявлена в селе Чаек в Нарынской области, расположенном близ крупнейшего в Киргизии угольного разреза Кара-Кече — 2500 сомов (2284 рубля) за одну тонну.