В Калуге отметили 30-летие филиала НПО им. С.А.Лавочкина

Калуга, 1 ноября 2019, 19:48 — REGNUM 31 октября исполнилось 30 лет калужскому филиалу научно-производственного объединения имени С.А.Лавочкина. В рамках празднования состоялось открытие выставки работ учащихся технопарка «Кванториум» и студентов калужского филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, депутат Городской думы, директор калужского филиала НПО имени С.А.Лавочкина Павел Середин, депутат Городской думы Александр Одиночников, представители Роскосмоса и головного предприятия.
Калужский филиал НПО им. С.А.Лавочкина является обособленным подразделением предприятия, функционально входит в состав службы генерального конструктора и выполняет работы по созданию космической техники по всем темам головного предприятия. Одними из направлений деятельности являются проектирование и конструирование космических аппаратов и отдельных узлов космической техники, а также разработка программ и алгоритмов космической техники.
По словам директора калужского филиала НПО имени С.А.Лавочкина Павла Середина, сегодня перед страной стоит задача обновить парк космических аппаратов, научно-производственное объединение примет активное участие в этой работе, у коллектива накоплен огромный опыт в данной сфере и он уверен, что поставленные цели будут успешно достигнуты.
Павел Середин подчеркнул, что в филиале уделяется особое внимание подготовке молодых специалистов.
Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поблагодарил сотрудников предприятия за значительный вклад в развитие космических технологий и укрепление научного потенциала Калужской области. «Калуга неразрывно связана с освоением космоса — в нашем городе жил и работал великий учёный Константин Эдуардович Циолковский. И сегодня вы продолжаете его дело и вносите огромный вклад в реализацию отечественных космических программ, создаёте уникальные космические аппараты, позволяющие человечеству существенно продвинуться в изучении космического пространства», — отметил он.