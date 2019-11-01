Нижний Новгород, , 19:35 — REGNUM Победителем 21 аукциона на предоставление кредитных средств Нижегородской области стал Сбербанк. Он предоставит региону 21 млрд рублей, совокупный объем вознаграждения за пользование средствами составит 668 млн рублей.

Семь кредитных линий предоставляются на три месяца — сумма процентов составит 19,83 млн рублей по каждой, уточняет «Коммерсантъ-Приволжье». Десять кредитов необходимо вернуть через четыре месяца с учетом 26,3 мл рублей за каждый, еще семь контрактов обойдутся облбюджету по 26,3 млн рублей каждый, три кредитных линии — по 23,8 млн рублей каждая. Еще два кредита привлекаются за 74,51 млн рублей, а еще два — за 75 млн рублей каждый.

Напомним, в течение недели с 18 октября, нижегородский минфин объявил 27 аукционов, в рамках которых планировал привлечь 33 млрд рублей. Все средства привлекаются на финансирование дефицита бюджета региона и (или) погашение долговых обязательств и пополнения остатков средств на счете.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в структуре госдолга Нижегородской области коммерческие кредиты отсутствуют. По состоянию на 1 октября 2019 года, госдолг региона составил 60,844 млрд рублей. Основную часть госдолга составляют государственные ценные бумаги — 40,7 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре долговых обязательств составляет 19,957 млрд рублей. Также в структуре госдолга представлены госгарантии на сумму 187 млн рублей.