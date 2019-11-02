Аддис-Абеба, , 09:41 — REGNUM Эфиопская товарная биржа (ECX) в первом квартале этого финансового года (июль-сентябрь 2019 года) продала 131 000 тонн товаров на 200 млн долларов США. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В официальном отчете министерства торговли Эфиопии сообщается, что в первые месяцы работы биржа реализовала в общей сложности 79 202 тонны кофе, 25 882 тонны соевых бобов, 14 926 тонн кунжута и 4 009 тонн белой фасоли.

Объем и стоимость сделок за отчетный период превысили показатели на 86% и 70% соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 2018 года. Биржа также достигла 140% своей цели за квартал по объему и 145% по стоимости реализованной продукции.

Биржа впервые начала торговать красной фасолью и зеленой фасолью, заключив сделку на продажу зеленой фасоли общим объемом в 7 065 центнеров.