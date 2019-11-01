Москва, , 19:06 — REGNUM Заявленный Пенсионным фондом рост пенсий будет умеренным и не обеспечит сильного увеличения довольствия пенсионеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Рост пенсии выше инфляции заложен в проект бюджета Пенсионного фонда на 2020−2022 годы, сообщил глава ПФР Антон Дроздов. По его словам, размер пенсии за три года вырастет на 18%.

«Рост пенсий на 18% за три года — это откровенно очень умеренный рост, учитывая пенсионную реформу и резкое поднятие пенсионного возраста. При таком росте и размере нынешней пенсии в 14 тыс. рублей, в 2022 году пенсия составит лишь 16,5 тыс. рублей. Для относительно нормальной жизни пенсионер должен получать хотя бы 25 тыс. рублей в месяц, и такую сумму не планируется выплачивать даже к 2030 году», — отмечает Авакян.

Он считает, что пенсионную систему необходимо пересмотреть радикально. Так, по данным Росстата, средняя зарплата по стране практически достигла 50 тысяч в месяц, а пенсия всего 14 тысяч.

«Получается, что отношение зарплат и пенсий немногим превышает 25%. Для сравнения, в Европе этот показатель в среднем составляет 40%-50%. В принципе, уже сейчас у бюджета вполне есть возможность выплачивать такие пенсии — для этого потребуется примерно 1 трлн рублей дополнительных расходов в год при годовом федеральном бюджете в 20 трлн рублей», — отметил Авакян.

Он считает, что в долгосрочной перспективе важно обеспечить финансирование пенсий за счёт работы пенсионных фондов, а не из бюджета.

«Тем не менее, пока как временную меру вполне можно использовать механизм выплат пенсий и из бюджета, параллельно занимаясь реформой пенсионных фондов, чтобы те повысили доходность управления пенсионными деньгами хотя бы до 8%. К сравнению, в прошлом году средняя доходность НПФ составила всего 2,5%», — подчеркнул Авакян.